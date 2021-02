Cancelan a la locutora Pura Blanco de la Lotería Nacional; tenía 41 años en la institución

Santo Domingo.- Con más de 41 años de servicios ininterrumpidos, la locutora Pura Blanco Tineo fue cancelada de la Lotería Nacional.

Blanco Tineo, quien ingresó a la entidad en el año 1979, como Auxiliar de Sorteos (revisar las bolitas), dijo a elCaribe que la vocera de la Presidencia, Milagros Germán, la llamó y le prometió buscarle una solución a su problema.

“Milagros me llamó, ella es muy atenta, y me dijo que no me preocupe porque va a buscar una solución que sea mejor para mí. La conversación con Milagros me dio confianza”, explicó la profesional del micrófono.

Dijo además, que hoy también la llamó la encargada del personal de la Lotería Nacional y la citó para mañana en la mañana para “conversar y buscar una solución”.

Al momento de ser cancelada, Tineo se desempeñaba como locutora de la entidad, con un salario de 23 mil pesos, con los cuales pagaba los estudios de sus dos hijas y los gastos del hogar.

Dentro de la Lotería Nacional, Tineo también se desempeñó como Secretaria del Notario, se encargaba de hacer el acta notarial de los sorteos.

