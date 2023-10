Canciller responde al Senado: «Improvisación es el canal» de Haití

Send an email

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, rechazó este miércoles que la rehabilitación del canal La Vigía en Dajabón que realiza el Gobierno sea una «improvisación» como sugirió un senador durante la entrevista que le hicieron en el Senado para que explique la crisis entre la República Dominicana y Haití.

Dijo que la obra es una respuesta a los intereses de la nación ante la negativa de Haití a parar la construcción del canal que hace para desviar el agua del río Masacre, afluente transfronterizo.

«En cuanto al canal, aquí lo que hay es la defensa del interés nacional», le dijo al congresista Valentín Medrano (Independencia-PLD), quien le preguntó si «durante este proceso que se ha dado, si no ha faltado planificación».

El canciller señaló que los trabajos que el Gobierno realiza, luego que del lado haitiano se negaron a parar la construcción de un canal en el río Masacre, como la República Dominicana solicitó, se han dado de esta manera por la falta de información de parte de las autoridades de Haití.

«Y aquí, ante una situación inédita, falta de información, porque se ha solicitado múltiples veces información, originalmente al finado presidente Moïse sobre los beneficiarios, los promotores, la información técnica, no tener nada», subrayó.

Álvarez argumentó: «Ha sido, fue difícil, llegar a conclusiones con relación al canal, sin embargo, hemos visto que será sumamente negativo».

Sobre el término ‘improvisación’ que le endilgó el senador a la actuación del gobierno dominicano, el canciller le respondió: «Improvisación es el canal. ¿Dónde está la hoja de ruta para situaciones como esta?».

Abundó diciendo: ¿Cuál ha sido para el país la decisión del Consejo de Seguridad Nacional? Ha sido en base de los mejores criterios de los miembros del consejo».

Respuesta a acusación de que es prohaitiano

En relación a la imputación de que es «prohaitiano», el canciller Álvarez refirió que entendía que el legislador le hacía esa imputación por un artículo que escribió sobre la sentencia 168-13, mediante la cual el Tribunal Constitucional fijó los criterios para otorgar la nacionalidad dominicana.

«En cuanto a la apelación que usted me da, obviamente, aunque no define los motivos de ellos, debe ser porque yo escribí sobre la sentencia 168-13, criticando ciertos aspectos de la sentencia. Así que yo supongo que será por eso que usted me ha tildado de prohaitiano», le dijo.

El funcionario le explicó al congresista Valentín Medrano que esa sentencia «fue su presidente que presentó esa ley» y le aclaró que, en su momento, alabó la ley 169-14, que fue creada para regularizar la residencia en el país de los extranjeros indocumentados.

«Pero qué sucede, que yo después aplaudí la ley 169-14, que vino a resolver parte de los problemas generados por la sentencia 168-13 y usted sabe qué senador? Fue su presidente que presentó esa ley. Yo estuve de acuerdo con ella y su presidente y le preguntó a todos los líderes políticos del país qué les parecía ese proyecto de ley antes de presentarlo al Congreso Nacional, y si no, verifique la historia para que usted vea».

Fuente: DL