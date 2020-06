Cancillería remite a la Junta cuarto informe sobre lugares del voto en el exterior

La Cancillería de la República remitió este viernes a la Junta Central Electoral (JCE) el informe número 4 con relación a los países que han aprobado la celebración de los comicios presidenciales y congresuales del próximo el 5 de julio.

El montaje del voto en el exterior está en la recta final de su organización. El Pleno de la Junta estuvo reunido hasta las 4:00 de la tarde de este viernes, pero los miembros se marcharon sin trascender los avances con la organización del voto en el exterior.

Las Oficinas para el Registro de Electores en el Exterior (OPREEs) tenían hasta este viernes para entregar los recintos electorales, y a partir de ahí, la Junta comenzará a conformar el padrón de electores del exterior, según informó esta mañana Johnny Rivera, subdirector de Informática

Hasta el momento, entre las naciones que dieron el visto bueno están Estados Unidos, excepto algunas ciudades, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Austria, Bélgica, Costa Rica, Grecia, Guyana Francesa, Nicaragua, Puerto Rico y Suiza.

En cambio, los países que dijeron que no, debido a las restricciones contra el COVID-19, están: Chile, Ecuador, y Canadá. Esta última nación informó que no autoriza centros de votaciones hasta el 30 de mayo. La Cancillería le remitió que los comicios serán el 5 de julio, pero no ha obtenido respuestas, según el documento enviado por el canciller Miguel Vargas a Julio César Castaño Guzmán, presidente de la Junta.