Candidato presidencia CARD PLD: «Proceso eleccionario Colegio de Abogados es asqueante y vergonzoso»

El candidato a la presidencia del Colegio de Abogados de República Dominicano (CARD), perteneciente al Partido de la Liberación Dominicana, Diego José García, calificó este martes como «asqueante y vergonzo» el proceso eleccionario de ese gremio.

Así lo manifestó el jurista al ser entrevistado el lunes en El Sol de la Mañana de 7:00 a 11:00 am por Zol 106.5 FM de RCC Media.

En ese sentido, García sostuvo, que hasta el momento el candidato a la presidencia del CARD, por el Partido Revolucionario Moderno, Yohan Lopéz, lleva la delantera las elecciones al confirmarlo con «las actas y cómputos que tiene en sus manos»

Asimismo negó haya materializado una alianza con el aspirante perremeista, para obtener el triunfo total para la presidencia del Colegio de Abogados.

«Cinco días antes de las elecciones, yo desesperado porque mi partido no me apoyó, yo me reuní con la dirección del PRM, y pedí varias cosas que no se llegaron a cumplir, entre ellos, la participación de 9 miembros de mi corriente en la plancha de su partido, 5 millones de pesos para la logística , de los cuales me entregaron 4 que luego devolví por lealtad a mi partido» afirmó el abogado.

Tranque Elecciones

Los resultados de las elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana se encuentran literalmente en el limbo luego que los dos principales candidatos se declararan ganadores de los comicios celebrados el sábado.

Por un lado, el candidato respaldado por el oficialismo, Johan López, fue felicitado por diferentes funcionarios del Gobierno, incluyendo el presidente del PRM y ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza. Eddy Olivares, vicepresidente del PRM, también anunció a López ganador.

En tanto que Trajano Vidal Potentini se proclamó ganador y recibió felicitaciones de los candidatos de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández y Abel Martínez, respectivamente.

Sin embargo, la única información oficial fue la emitida por la comisión electoral. Esta señala que, de un total de 105 mesas, se habían computado 59, que equivalen al 56.2 %, restando por computar 46 mesas, estas son el 44 %.

