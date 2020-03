Capitaleños abarrotan comercios ante temor de posible cuarentena por coronavirus

“Otros países del mundo más desarrollados han declarado cuarentena, no veo porqué la República Dominicana tenga que ser la excepción”, expresó Chanel Estrella, mientras compraba varios recipientes de desinfectantes en el Multicentro La Sirena. Dijo que como medida preventiva contra el coronavirus estaba adquiriendo tanto productos de higiene como enlatados, e indicó que había visitado varios comercios en busca de gel antibacterial para las manos.

Martín José, líder de frescos de Multicentro, informó que en las últimas semanas ha incrementado el flujo de clientes en la tienda, y que los productos de mayor demanda han sido los de higiene, como gel antibacterial, jabón líquido, alcohol, así como jugos cítricos, enlatados y agua embotellada.

De su lado, Juan Rodríguez, cliente del supermercado Bravo, dijo que no cree que en República Dominicana existan solo cinco casos de COVID-19, debido a la gran cantidad de turistas que entran al país. Narró que hace poco regresó de Europa y en el aeropuerto no le aplicaron ningún tipo de protocolo, ni le preguntaron cuáles países había visitado.

“Cuando llegué pensé que me iban a poner en cuarentena, pero no me pararon ni a mí ni a ninguno de los que llegaron en ese vuelo” indicó, mientras procedía a pagar una gran cantidad de enlatados.

A su juicio, el país no ha cancelado los vuelos desde y hacia Europa por presión de los grupos empresariales, para no afectar la economía, y que cree que luego de las elecciones de este domingo es que el Gobierno va a revelar la verdadera cantidad de infectados por coronavirus que hay en el país, por lo que “no voy a esperar la última hora”, indicó.

Marcos Calderón, subgerente de la sucursal del Bravo de la Winston Churchill, explicó que los productos de limpieza son los de mayor demanda en los últimos días, así como los detergentes, antibacteriales para las manos y superficies, y los productos de primera necesidad.

“En los últimos dos días, debido al pánico que tiene la gente, hemos tenido una gran demanda de comestibles, como enlatados, arroz, y todos los productos de primera necesidad”, dijo Calderón.

Indicó que los geles antibacteriales para las manos han sido el producto que más ha escaseado, y están en proceso de reabastecerse, y cree que por el momento no hay riesgo de que los productos de primera necesidad vayan a faltar.