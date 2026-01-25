Captan agresión de agentes policiales a ciudadanos en San Luis, incluyendo joven presuntamente embarazada

A través de un video con imágenes altamente perturbadoras, enviado a nuestra redacción, se observa cómo un agente de la Policía Nacional y un militar perteneciente al Ministerio de Defensa agreden brutalmente a una mujer y a otros ciudadanos.

El hecho ocurrió en el distrito municipal de San Luis, en la provincia Santo Domingo Este, sin que hasta el momento se conozcan las razones que motivaron la actuación de los uniformados.

En el perturbador material audiovisual se aprecia cómo los agentes utilizan pistolas eléctricas, propinando fuertes descargas a los ciudadanos, incluida una joven que presuntamente se encuentra embarazada. La acción se repite en varias ocasiones, sin aparente arrepentimiento, llegando incluso a lanzar a la mujer contra el suelo.

Desde hace varios días, residentes de la provincia Santo Domingo Este han denunciado presuntos atropellos por parte de agentes de la Policía Nacional, por lo que han solicitado al presidente Luis Abinader la destitución del general Eddy Pérez Peralta, director regional, así como del coronel Milagros del Carmen Arnaud, este último oficial de puesto en Villa Duarte.

En contra del coronel Arnaud se han multiplicado las denuncias por presunto maltrato a ciudadanos en los últimos días.

Cabe destacar que, en distintos barrios de Santo Domingo Este, la delincuencia ha ganado terreno, situación que mantiene en expectativa a los comunitarios, quienes reclaman cambios urgentes en la actuación de la uniformada en esta demarcación.

