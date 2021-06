Captan al “padre de Tekashi 6ix9ine” viviendo en un albergue, pide que lo ayuden

Daniel Hernández, supuesto padre del controvertido cantante urbano del mismo nombre y conocido en la escena musical como Tekashi 6ix9ine, está acaparando titulares luego de las explosivas declaraciones que hizo en un video donde asegura que desde hace casi dos años vive en las calles con albergues para personas sin techo como su único abrigo.

“Como no tengo un apartamento no sabe que estoy en el refugio [para personas sin techo]”, exclamó Hernández, de 60 años, en el clip difundido por Pagesix.com. “Ahora él sabrá que he estado aquí por, ¿qué será?, ¿dos años?”.