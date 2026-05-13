Capturan a “Chapito” por asalto de US$400,000 en criptomonedas en Santiago

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Santiago de los Caballeros. – La Policía Nacional informó sobre la captura de Joan Carlos Miranda Furcal, alias “Joan” y/o “Chapito”, señalado como el presunto cabecilla de la banda implicada en el asalto agravado contra un ciudadano extranjero, ocurrido en octubre de 2025 en el sector Gurabo.

Miranda Furcal, fue detenido la tarde de este martes, en Santo Domingo, durante un operativo en conjunto realizado por miembros de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y la Policía Preventiva, como parte del seguimiento activo al caso.

El detenido era buscado mediante la orden de arresto No. 2026-AJ0075934, por su presunta vinculación en el hecho criminal.

Por este caso ya fueron sometidos a la justicia los nombrados; Iván Arturo Leguizamón Contreras, de 32 años, José Iguel Chicón Pérez, alias “El Flaco”, de 22 años, quienes están acusados de participar en el robo de aproximadamente US$400,000 en criptomonedas.

De acuerdo con el informe policial, la denuncia fue interpuesta por el ciudadano eslovaco Robert Orsos, quien explicó que, tras coordinar la venta de criptomonedas (USDT) a través de la aplicación Telegram, acudió a un apartamento en Gurabo, donde fue interceptado por varios individuos.

Según su relato, los agresores lo amenazaron con un arma de fuego, lo ataron y lo obligaron a entregar el acceso a su teléfono móvil, desde el cual transfirieron aproximadamente US$400,000 en criptomonedas hacia diferentes plataformas digitales.

El informe agrega que la víctima fue posteriormente abandonada en Bonao, presentando lesiones que le ocasionaron una incapacidad médica de 15 días.

La Policía Nacional indicó que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Fuente: N Digital