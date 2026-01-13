Capturan a hombre buscado por cargamento de 1.4 toneladas de cocaína confiscado en SPM

Un hombre que era buscado por la incautación de un cargamento de 1.4 toneladas de cocaína, confiscado en San Pedro de Macorís, en el mes de junio de 2025, fue capturado anoche por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros de la Policía, durante un operativo de vigilancia.

Se trata de Lenke Alejandro Santana Sierra, quien fue arrestado mediante la orden judicial número (2025-AJ0037712), a bordo de un carro, durante un operativo de búsqueda y captura, en la calle T del sector Restauración, de la referida provincia.

Lenke Alejandro, apresado

“El detenido es señalado como uno de los integrantes de la red de narcotráfico, que el pasado día 10 de junio de 2025, se le incauto en las proximidades del Río Magua, San Pedro de Macorís, un alijo de 1, 420 paquetes (1.4 toneladas) de cocaína” señala el comunicado de prensa.

Al momento de su detención, Santana Sierra, estaba acompañado de otro hombre, quien está bajo investigación.

Durante el operativo se le ocupó dinero en efectivo, un celular, documentos y otras evidencias.

El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones para arrestar y poner a disposición de la justicia a otros integrantes de esta red de narcotráfico internacional.

La captura del imputado, quien será sometido a la justicia en las próximas horas, es parte del constante seguimiento de las autoridades a los casos de

violaciones a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

Fuente: El Naciosl