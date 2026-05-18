CARD anuncia concentración protesta frente a la Suprema Corte el 21 de mayo en apoyo a los jueces por una Justicia Digna

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Santo Domingo, República Dominicana, 18 de mayo de 2026.– El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Trajano Potentini, lanzó un firme llamado a la comunidad jurídica nacional a concentrarse este jueves 21 de mayo, a las 10:00 de la mañana, frente a la Suprema Corte de Justicia, en respaldo a los reclamos de jueces, servidores judiciales y abogados por una justicia digna, humana, eficiente y debidamente financiada.

Potentini advirtió que el sistema judicial dominicano atraviesa una situación crítica que no puede seguir siendo tratada con discursos, promesas ni relaciones públicas, sino con decisiones concretas, presupuesto suficiente y respeto real a quienes sostienen diariamente el servicio de justicia.

“Esta no es una simple protesta. Es una convocatoria a la conciencia jurídica nacional. Es un acto de dignidad frente a una realidad que golpea a jueces, servidores judiciales y abogados”, sostuvo el presidente del CARD.

El dirigente gremial afirmó que el Colegio de Abogados se colocará al lado de los jueces y servidores judiciales porque sus reclamos son legítimos, necesarios y profundamente vinculados al ejercicio profesional del derecho. En ese sentido, señaló que cuando un juez trabaja en condiciones precarias, cuando los tribunales están saturados y cuando el sistema carece de recursos, quienes también pagan las consecuencias son los abogados y los ciudadanos que buscan justicia.

Potentini denunció que los tribunales se han convertido en “verdaderas factorías de trabajo”, con jueces obligados a llevar labores a sus hogares para poder responder a la enorme carga de expedientes, mientras persisten la mora judicial, la falta de personal, la precariedad de las instalaciones y la insuficiencia presupuestaria.

El presidente del CARD informó que la concentración será realizada frente al edificio que aloja la Suprema Corte de Justicia, en el Centro de los Héroes, próximo al Congreso Nacional. Además, indicó que la convocatoria será respaldada por seccionales del Colegio de Abogados en diferentes departamentos y distritos judiciales del país.

Entre las principales demandas, Potentini citó un mayor presupuesto para el Poder Judicial, mejores condiciones salariales y laborales para jueces y servidores judiciales, fortalecimiento institucional del sistema de justicia, reducción de la mora judicial, respeto a la meritocracia y la aprobación de un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados.

Aseguró que el Colegio de Abogados asumirá esta jornada con firmeza, vigilancia y militancia gremial, porque la dignificación de la justicia debe abarcar a todos los actores del sistema: jueces, Ministerio Público, defensores públicos, servidores judiciales y abogados en ejercicio.

Potentini sostuvo que miles de abogados dominicanos enfrentan diariamente condiciones de vulnerabilidad económica, inseguridad profesional y falta de garantías mínimas para ejercer con decoro una función esencial en cualquier Estado democrático: servir como instrumento para el acceso ciudadano a la justicia.“Sin justicia no hay democracia. Sin justicia no hay derecho. Y sin derecho, la sociedad retrocede al caos”, manifestó.

Finalmente, Potentini convocó a todos los abogados y abogadas del país a acudir masivamente este jueves 21 de mayo, a las 10:00 de la mañana, frente a la Suprema Corte de Justicia, para enviar un mensaje claro: la justicia dominicana necesita respeto, presupuesto, dignidad y soluciones reales.

CARD anuncia concentración protesta frente a la Suprema Corte el 21 de mayo en apoyo a los jueces por una Justicia Digna

DEPARTAMENTO DE COMUN