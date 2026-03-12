CARD anuncia fin de la crisis post-electoral tras acuerdo de unidad con las fuerzas opositoras y presidentes de seccionales

Santo Domingo, República Dominicana, jueves 12 de marzo de 2026. El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), anunció el fin de la crisis institucional que durante más de dos años afectó al gremio jurídico, luego de alcanzarse un acuerdo de consenso entre las distintas fuerzas que integran la vida gremial de la abogacía nacional.

El presidente del CARD, Trajano Potentini, informó que el acuerdo fue suscrito junto a sectores y corrientes opositoras, fundamentalmente con los presidentes de seccionales del colegio que mayoritariamente integran el consejo del CARD como máximo órgano deliberativo del gremio, todo ello con el objetivo de garantizar la institucionalidad y unidad de la clase jurídica dominicana, dejando atrás las divisiones surgidas tras el proceso electoral del gremio.

Potentini explicó que el pacto busca consolidar una etapa de estabilidad institucional en el Colegio de Abogados, permitiendo que la organización actúe nuevamente como un solo cuerpo, sin distinciones ni colores partidarios, en defensa de los intereses de la abogacía y del fortalecimiento del Estado de derecho.

“Hoy la clase jurídica dominicana da un paso importante hacia la unidad. Hemos decidido cerrar definitivamente este capítulo de confrontación y trabajar juntos por el fortalecimiento institucional del Colegio de Abogados”, expresó el presidente del gremio.

El dirigente gremial también agradeció a los distintos actores de la clase política nacional y al consejo de expresidente del gremio por su disposición para viabilizar el entendimiento alcanzado, el cual permitirá encaminar la normalización plena de las actividades institucionales del CARD.

Entre los puntos fundamentales del acuerdo se destacan la garantía de disponibilidad presupuestaria para el funcionamiento del gremio, la reactivación y normalización de las labores del Colegio de Abogados, tanto en su sede central como en sus seccionales en todo el territorio nacional, el levantamiento de todos los embargos y oposiciones, el retiro de las acciones judiciales aún pendiente en los tribunales, la integración y nombramiento en la Escuela Nacional del Abogado (ENA), del expresidente del gremio como director general diego José García y también la designación del también expresidente Diego Babado Torres como director del Instituto de Previsión Social de los abogados, la entrega del 20% de los fondos del CARD que le corresponden por ley a las seccionales, así como el fortalecimiento de los programas institucionales dirigidos a los profesionales del derecho.

Asimismo, Potentini informó que el consenso alcanzado abre el camino para la organización de los preparativos necesarios que permitan celebrar las próximas elecciones del gremio en el mes de diciembre, asegurando un proceso democrático, transparente y participativo.

El acuerdo también contempla el fortalecimiento de los programas de asistencia social destinados a abogados y abogadas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, reafirmando el compromiso del Colegio de Abogados con el bienestar y la dignidad de sus miembros.

Con este entendimiento, el CARD inicia una nueva etapa orientada a la reconciliación institucional, el fortalecimiento gremial y la defensa de los valores fundamentales de la profesión jurídica en la República Dominicana.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en rueda de prensa en la sede central del CARD, en presencia de abogados, directivos nacionales, presidentes de seccionales y ex presidentes del gremio.

