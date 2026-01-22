CARD expresa pesar por el lamentable fallecimiento del maestro del Derecho Administrativo y ex juez Juan Manuel Guerrero

Santo Domingo, República Dominicana 21 de enero de 2026.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), en la persona de presidente Trajano Potentini, expresó su profundo pesar por el lamentable fallecimiento del destacado maestro del Derecho Administrativo y ex juez laboral, Dr. Juan Manuel Guerrero, figura insigne del pensamiento jurídico nacional y referente académico de varias generaciones de profesionales del derecho.

El fallecimiento del Dr. Juan Manuel Guerrero constituye una sensible pérdida para la comunidad jurídica dominicana, especialmente para el ámbito del Derecho Administrativo y laboral, áreas en la que se destacó por su rigor doctrinal, su vocación pedagógica y su firme compromiso con la legalidad, la institucionalidad y el fortalecimiento del Estado de derecho.

Durante su trayectoria profesional, el Dr. Guerrero se desempeñó con honor y responsabilidad tanto en la judicatura como en la docencia universitaria, dejando un legado de rectitud, ética y excelencia académica que perdurará en sus alumnos, colegas y en el sistema jurídico nacional.

El Colegio de Abogados de la República Dominicana reconoce y valora los aportes realizados por el Dr. Juan Manuel Guerrero al desarrollo del Derecho Administrativo y a la formación integral de juristas comprometidos con la justicia, el respeto a la ley y el servicio público.

En este momento de dolor, el CARD expresa su más sincero y sentido pésame a los familiares, amigos, colegas y discípulos del Dr. Juan Manuel Guerrero, reiterándoles su solidaridad y acompañamiento ante tan irreparable pérdida. La comunidad jurídica nacional honra su memoria y eleva plegarias por el eterno descanso de su alma, recordándolo como un jurista ejemplar, un maestro íntegro y un servidor del derecho. Paz a su alma.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES