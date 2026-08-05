CARD pide a integrantes del Consejo del Poder Judicial dejar sin efecto aumento de salario en violación a la constitución y saluda voto disidente del magistrado Manuel Hernandez Victoria

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SANTO DOMINGO. — El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) rechazó el incremento salarial aprobado por los miembros del Consejo del Poder Judicial para beneficio propio y advirtió que la medida podría contravenir los principios de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción establecidos en el artículo 146 de la Constitución dominicana.

La entidad exigió que la decisión sea dejada sin efecto de manera inmediata, al considerar que ningún órgano del Estado debe adoptar disposiciones que impliquen un beneficio económico directo para las mismas autoridades que participan en su aprobación.

El CARD sostuvo que este tipo de actuaciones genera un evidente cuestionamiento ético y representa un conflicto de interés, además de afectar la confianza de la ciudadanía en las instituciones responsables de administrar justicia.

Asimismo, el gremio expresó su respaldo al voto disidente del magistrado Manuel Hernández Victoria, quien se opuso a la decisión. Para el Colegio de Abogados, dicha posición constituye una defensa de la supremacía constitucional, la institucionalidad y los principios de ética pública.

El artículo 146 de la Constitución establece que “se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado” y dispone mecanismos para prevenir y sancionar las actuaciones contrarias a la probidad en la función pública.

El CARD advirtió que decisiones de esta naturaleza pueden erosionar la credibilidad del Poder Judicial y generar un precedente preocupante sobre el manejo de los recursos públicos por parte de los altos funcionarios del Estado.

La controversia se produce en medio de un creciente debate en el ámbito jurídico dominicano sobre los límites constitucionales que deben observar las altas autoridades y la necesidad de garantizar que el ejercicio de la función pública esté siempre orientado al interés general.