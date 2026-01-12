Política

CARD respalda llamado de Abinader a transparencia y manejo pulcro de fondos públicos

Califican el llamado vehemente como lo más trascendente del primer consejo de gobierno del año.

El Colegio de Abogados de la República Dominicana saludó y respaldó el enérgico llamado del presidente Luis Abinader a sus funcionarios para manejar con pulcritud y transparencia los fondos públicos, hecho durante el primer consejo de gobierno del año.

El gremio consideró este mensaje como lo más trascendente de la reunión, especialmente en un contexto donde el país está «cubierto de muchos escándalos de corrupción».

Esta reiteración presidencial es vista como un paso indispensable para enrumbar la gestión gubernamental por el camino de la ética que los ciudadanos demandan.

Fuente: AN7

