CARD se une a jueces dominicanos en demanda de condiciones dignas

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El presidente del CARD, Trajano Potentini, apoya la manifestación de jueces dominicanos el 21 de mayo, exigiendo mejores condiciones laborales y salariales.

Potentini destacó que los jueces enfrentan precariedad laboral, afectando su bienestar y la calidad de la justicia, y critica la falta de respuesta de las autoridades.

Lamentó la poca visibilidad de asociaciones de jueces, excepto ADOJUPA, que ha defendido las reivindicaciones del sector desde el inicio.

“Nosotros como Colegio de Abogados le vamos a poner rostro a ese reclamo de los jueces, sin miedo y sin temor a represalias de ningún tipo, porque los jueces primero son abogados y constituyen la materia prima de la administración de justicia en cualquier sistema democrático”, manifestó.

Potentini instó al Consejo del Poder Judicial a dialogar y evitar promesas vacías, enfatizando que la dignidad de los jueces es crucial para la calidad de la justicia.

El presidente del CARD también hizo un llamado directo al Consejo del Poder Judicial y al Poder Judicial de la República Dominicana para que escuchen las demandas del sector y abran un proceso de diálogo efectivo, alejado de promesas que, según dijo, terminan “cayendo en saco roto”.

“No puede tratarse de una simple retórica. Los jueces necesitan respuestas concretas que garanticen dignidad, estabilidad y condiciones humanas de trabajo”, sostuvo. Potentini advirtió que mientras los jueces continúen laborando en condiciones precarias, la calidad de la justicia también se verá afectada. «Si no hay dignidad en quienes administran justicia, así mismo se va a proyectar la justicia que tendremos como sociedad”, afirmó.

El jurista consideró insuficiente que las autoridades judiciales concentren esfuerzos únicamente en la modernización tecnológica o en anuncios relacionados con plataformas virtuales, sin priorizar las condiciones salariales y humanas de quienes sostienen el sistema judicial.

Finalmente, definió el respaldo del CARD como “un compromiso solemne” en favor de la dignificación de la judicatura, la defensa de la administración de justicia y el fortalecimiento de la democracia dominicana.

“Hoy y conjuntamente con la asociación de jueces de paz le ponemos rostro a esa demanda, a quienes también agradecemos por la actitud valiente de dar la cara por sus compañeros«, expresó.

Fuente: SIN