Cardi B conversa con Biden: Trump está jugando con la gente que lo apoyó

Estados Unidos está enfrentando actualmente dos crisis: el COVID-19 y el racismo hacia las personas de color que ha provocado protestas en diferentes estados de dicha nación. Estos y otros temas fueron tratados por la rapera de origen dominicano Cardi B y el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Joe Biden en una entrevista publicada hoy por la revista ELLE.

Cardi B expresó que las autoridades actuales bajo el mando del presidente Donald Trump no han sabido dar respuestas eficientes a la pandemia, no han buscado una solución para frenar el contagio y están confundiendo a las personas sobre qué hacer o no en estos momentos tan duros por la crisis de salud causada por el coronavirus

“Estamos lidiando con una pandemia ahora mismo y yo quiero respuestas. Quiero volver a mi trabajo, quiero volver a salir a la calle, no quiero sentirme atrapada en mi casa. Pero no quiero a alguien que me mienta y me diga que está bien salir afuera y no usar mascarilla. Me gustaría que se hiciera una línea de tiempo que me diga cuándo va a terminar esto y cuáles son los pasos a seguir para frenar lo que está sucediendo, pues Trump no solo está jugando con el pueblo sino también con la gente que lo apoyó”, expresó.