Cardi B desata la polémica al pedir la unión de RD y Haití

Cardi B fue una de las primeras figuras que expresó su apoyo a las protestas que se han dado en contra de la muerte de la muerte de George Floyd. Ahora la rapera ha desatado la polémica al pedir la unión de República dominicana y Haití.

Con varias imágenes de la marcha en Estados Unidos, donde se ven las banderas de los dos países que ocupan la isla La Española y con el lema “La unidad es lo que represento y lo que soy”, la cantante encendió a sus seguidores que en su mayoría no están de acuerdo con ella.

“Lo que me gusta. ¡Lo que me encanta! Nope no va y vuelta con esa mierda porque eso no es lo que creo y defenderé. La unidad es lo que represento y es lo que soy”, fue el comentario de la rapera de origen dominicano.

“Somos dos países con dos culturas diferentes”, “Imposible”, “No estoy de acuerdo”, son algunos de los comentarios que predominan.

