Cardi B dice que mintió y asegura que volverá a RD desde que pase el coronavirus

Santo Domingo, RD

Cardi B olvidó toda controversia y polémicas en las que ha estado envuelta en las ultimas semanas con el tema dominico-haitiano y especialmente con la exponente urbana Aliany García. Ahora la famosa rapera se retractó y asegura que sí volverá a República Dominicana.

“¡Dije que no volvería a RD! Estoy mintiendo, voy a volver cuando termine el coronavirus”, escribió la artista en las historias de su Instagram en un video donde aparece bailando un merengue del mambero, Omega.

Se recuerda que hace unos días la ganadora del Grammy publicó una fotografía de las banderas dominicana y haitiana juntas con el lema “La unidad es lo que represento y lo que soy”.

Desde ese momento las críticas no se hicieron parar y la esposa de Offset tuvo que salir varias veces a defenderse e incluso llegó a decir que no volvería, ni hablaría más de la República Dominicana.

Entre esos que arremetieron contra Cardi estaba Aliany, quien desde entonces no ha desaprovechado la oportunidad para criticar a la nominada al Grammy Latino.

“Yo más nunca vuelvo hablar de la República Dominicana, más nunca vuelvo hablar de la República Dominicana. Yo siempre me siento representando a la República Dominicana porque yo amo a la gente dominicana, yo amo ser dominicana. El fuego de mi corazón como yo actúo, es porque así es que nosotros somos, pero más nunca voy para la República Dominicana”, dijo Cardi en ese entonces en sus acostumbrados “live” nocturnos.

La rapera de origen dominicano dijo que malinterpretaron el mensaje que quiso enviar: “Hicieron una versión de eso y dijeron ‘Cardi quiere unir los dos países’, pero ¿cuándo yo dije eso? Ustedes están locos. Ustedes son estúpidos. Yo puse esa foto porque es un símbolo de paz, porque no es un secreto que los haitianos y los dominicanos no se llevan muy bien y, claro, yo me sé la historia, yo me sé mi historia. Pero eso es un símbolo de paz”, expresó.