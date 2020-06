Cardi B se adentra en la política dominicana; ofrece apoyo a candidato del PRM

A pesar de haber nacido y vivido toda su vida en los Estados Unidos, Belcalis Almánzar, conocida como Cardi B está muy pendiente de lo que sucede en la República Dominicana, país del que es su padre.

Tras aclarar su opinión sobre la unidad entre dominicanos y haitianos, la rapera habló por primera vez sobre sus simpatías políticas locales. Ya ha criticado las acciones del presidente de los Estados Unidos.

En un video al que Diario Libre tuvo acceso se le escucha dar su apoyo al candidato a senador de Montecristi Ramón Antonio Pimentel Arias, menor conocido como Moreno Arias, quien aspira a ese cargo por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Con las dificultades para hablar el español, pero con la gracia que la caracteriza, la multipremiada artista de música urbana motiva a los moradores de esa provincia a votar el próximo 5 de julio por el que considera un buen representante. «No se quede en casa, tenemos que votar a Moreno Arias», dice la popular cantante en su breve mensaje.

La cantante de rap tuvo que salir al frente a las críticas que recibió luego de subir una fotografía con personas aparentemente haitianos y dominicanos con la bandera de ambos países, haciendo un llamado a la unidad.

En respuesta la newyorkina señaló: “Hicieron una versión de eso y dijeron ‘Cardi quiere unir los dos países’, pero ¿cuándo yo dije eso? Ustedes están locos. Ustedes son estúpidos. Yo puse esa foto porque es un símbolo de paz, porque no es un secreto que los haitianos y los dominicanos no se llevan muy bien y, claro, yo me sé la historia, yo me sé mi historia. Pero eso es un símbolo de paz”.

DL