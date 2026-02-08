Cardi B sufre susto tras caerle encima un robot en plena calle de San Francisco

Por Gerolis Lagrange.– La rapera Cardi B protagonizó un momento viral este fin de semana en San Francisco luego de interactuar de forma provocativa con un robot en plena vía pública, en una escena que quedó captada en video y fue difundida por el portal de entretenimiento TMZ.

Según las imágenes publicadas por el medio, la artista se encontraba caminando por las calles de la ciudad el sábado cuando se acercó a un robot frente a un grupo de personas. Cardi B bromeó con la multitud diciendo que planeaba darle un baile erótico a la máquina, antes de comenzar a realizar movimientos de baile mientras tocaba la estructura metálica.

El robot cae entre sus piernas, generando una escena torpe que rápidamente llamó la atención de los presentes. Cardi B logra ponerse de pie con ayuda de algunas personas cercanas y, de acuerdo con TMZ, no sufrió lesiones tras el incidente.

El video se volvió viral en redes sociales, sumándose a la larga lista de momentos espontáneos que han marcado la carrera pública de la artista, conocida por su estilo irreverente y su cercanía con los fanáticos.

Fuente: N Digital.