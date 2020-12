Carlos Balcácer a Berlinesa Franco: «Esa es un delincuente sin pausa»

SANTO DOMINGO.- El abogado Carlos Balcácer calificó hoy a exdirectora de Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) Berlinesa Franco de «delincuente sin pausa».

«Lo que no le dijo Berlinesa a Camacho ni a Yeni Berenice fue este correo que ella le envió a Yocasta Guzmán el 6 de abril, ella , desmoriada le dice aquí: En honor a la verdad ese correeo que me envió el presidente del Comité de Compras y Contrataciones me afectó mucho porque sentí como si fuera la oposición que me estuviera jugando y no parte del Gobierno», indicó Balcácer, representante legal de la exdirectora general de Compras y Contrataciones Públicas Yokasta Guzmán.

La ex directora de Compras y Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán, pidió a la procurador general de la República, Miriam Germán Brito, que participe en el interrogatorio que le será practicado mañana viernes.

Guzmán dijo que eso le ha afectado mucho en lo personal y que tienes 30 años en la administración pública.

«Lo único que pueden decir es que trabajamos muchos para que haya oportunidades para las mypimes y que todo lo que había pasado es de conocimiento público», dijo la exfuncionaria.

Fuente: El Día