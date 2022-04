Carlos Guzmán 97% y Carolina Mejía con 81% encabezan nuevo sondeo

SANTO DOMINGO.-La gestión municipal del alcalde Carlos Guzmán en Santo Domingo Norte y la de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, obtuvieron la mejor valoración en la última encuesta realizada del 13 al 16 de abril, por Estudios e Investigaciones Profesionales (ACXIONA), que preside el licenciado Fernando Fabián.

Carlos Guzmán alcanzó una valoración positiva de 97%, tan solo un 2% la cataloga de negativa y un 1% dice no saber, mientras que la alcaldesa del DN, Carolina Mejía registró un 81% de valoración positiva, un 16% expresa que es negativa y el 3% señala que no sabe.

La valoración positiva de la gestión municipal del alcalde del municipio de Guerra, César Rojas, anda en un 78%, la negativa 18% y un 4% no sabe.

Asimismo, los munícipes de Santo Domingo Este le otorgaron a Manuel Jiménez un 47% de valoración positiva, un 46% negativa y un 7% no sabe.

José Andújar, alcalde de Santo Domingo Oeste fue respaldado positivamente con un 55%, el 43% indica que es negativa su gestión y un 2% se mantuvo indeciso.

Según Acxiona en Los Alcarrizos, Cristian Encarnación se alzó con un 48% de valoración positiva, un 43% expresa que es negativa y un 9% no sabe.

El alcalde Pedro Brand, Wilson Paniagua conquistó el 56% de valoración positiva, negativa 42% y no sabe un 2%.

En tanto que el alcalde de Santiago, Abel Martínez consiguió de los munícipes de esa ciudad, un 54% de valoración positiva, negativa 31% y un 15% dice no saber cómo anda. Ruddy González, alcalde de Azua recibió de los munícipes de esa ciudad 43% en valoración positiva, 42% negativa y 15% no sabe.

El alcalde de San Pedro de Macorís, Raymundo Ortiz sacó la favorabilidad de 41%, negativa un 46% y un 13% no sabe. En la Romana, Tony Adames atrajo en valoración positiva un 39%, negativa 47% y un 14% alega que no sabe. En valoración positiva el síndico de Bonao, Darío Rodríguez Espinal ganó un 50%, negativa 33% el 17% no sabe.

Ficha técnica

Para la realización de este sondeo se utilizaron 1,312 muestras que fueron escogidas de forma aleatoria en visitas domiciliarias a través de llenado de formulario para ambos géneros. El 52% de los encuestados respondía al género femenino y el 48% masculino.

Diseño muestral: probabilístico estadístico, visita casa por casa en el territorio nacional utilizando un formulario sobre género, edad, nivel económico con la pregunta ¿Por quién votaría usted si las elecciones municipales fueran hoy?

Población Objetivo: hombres y mujeres mayores de 18 años en condiciones de votar en las próximas elecciones.

Margen de error: Error estándar relativo y máximo para fenómenos presentes en la población. Con una frecuencia de ocurrencia de un 50% y un nivel de confianza de un 95%.

El nivel económico de los encuestados: alto/medio un 31% y bajo un 69%.

Edad promedio de los encuestados de 16 a 35 años un 39%, de 36 a 46 años 35%, de 46 años 55 años 20%, de 56 o más años 6%.

Fuente : EL Nuevo Diario