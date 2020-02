Carlos T. Martínez publica el tomo XXIV de “Grandes Dominicanos”

Santo Domingo, Rep.Dom. -El destacado periodista y locutor Carlos T. Martínez puso en circulación el tomo número XXIV de su libro “Grandes Dominicanos”, durante una actividad realizada la noche del miércoles en la sala Aida Bonnelly de Díaz del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Al momento de presentar su obra, Martínez agradeció a cada uno de los presentes que lo han acompañado en cada publicación de su libro y los que aceptaron formar parte de este nuevo tomo.

“Jamás desmayaré en mi empeño de continuar reconociendo, mientras el Creador del Universo me dé vida, las positivas acciones y ejemplares trayectorias de tantos buenos dominicanos que nuestra sociedad lamentablemente suele ignorar. ‘Grandes Dominicanos’, no es tarea fácil. Os confieso que la labor más sencilla y

menos complicada de este proyecto, es la escogencia de los ciudadanos meritorios que entrarían a formar parte de este libro; porque nuestra patria es una cantera permanente de valiosos hijos. Esta es para mí una humilde manera de servirle a mi país, y así lo haré, mientras mi Dios me lo permita, y aliento de vida yo tenga”, expresó emocionado el periodista, locutor y escritor.

Esta legendaria obra con la cual Carlos T. destaca la labor de importantes figuras

nacionales de diversas áreas fue presentada por el empresario José Luis ‘Pepín’ Corripio Estrada, el científico de los negocios.

La obra prologada por el escritor Cándido Gerón resalta la carrera profesional de la

de la sobresaliente psicogeriatra y psiquiatra forense dominicana Daysi Acosta, del productor Fernando Arturo Hasbún Pichardo; del abogado Trajano Vidal Potentini, de la chef María Marte, y el actor y director Ernesto Perozo Balbuena (Frank Perozo).

Los lectores además conocerán la trayectoria del folklorista Dagoberto Tejeda Ortiz, la comunicadora Zinayda Rodríguez; así como de Ramón Núñez Ramírez, Eduardo Stormy Reynoso Sicard; Luis Salvador Estrella Mueses, Manuel Emilio Ramírez Trinidad; Elsa Núñez, Alberto Zayas, Frank Ceara, Robert Enmanuel Espinal Luna;

Ramón Antonio Glass Santana (Merenglass), Carlos Alfredo Fatule, José Bejarán; Xiomara Fortuna, José Guillermo Cortines, Sandra del Castillo y Víctor Taveras.

Asimismo, integran el libro Monseñor Jesús Castro Marte, José Martínez Hoepelman, José Abel González Frómeta, Carmen Pérez Valerio, Euri Cabral, Alex Hipólito Suero Matos, José Abreu Vargas (Cheché Abreu), Luis Armando Ruiz (Kaki Ruiz), Juan María

del Orbe y Osvaldo Antonio Rodríguez Frías.

Durante la actividad, cada una de las eminencias que forman parte del libro

recibieron una placa de reconocimiento y expresaron algunas palabras de agradecimiento por la distinción.

“Grandes Dominicanos” mantiene firme su formato de una biografía sobre el

personaje y la entrevista en formato de preguntas y respuestas, con las cuales

profundiza la carrera y vida personal de sus entrevistados.

Los puntos de distribución y ventas son Producciones Catemar ubicado en la calle Palacios Escolares 20°, Residencial El Millón. Teléfono: 809-537-4145 y celular: 809-223-3884.

También lo puedes adquirir en la Peluquería VaneGrey en la calle Dr. Alberto Defilló No. 30, Altos de la lavandería Royal, Ensanche Bella Vista. Teléfono: 829-535-3073.

Más detalles sobre el autor:

Carlos T. Martínez: periodista, locutor y escritor. Fue el primer presidente electo de ACROARTE, productor desde hace 39 años del programa radial “Panorama

Farandulero y Algo Más, y cumplió 54 años en los medios de comunicación.

Autor de la columna “Generalidades” publicada todos los miércoles en el periódico El Nacional. La comunicadora Wanda Sánchez y actual secretaria General de Acroarte, fungió como maestra de ceremonias.

Ha escrito varios libros entre los que se destacan “Premios Casandra, Historia de

Acroarte”, “Vida y obra del Dr. Mariano Lebrón Saviñón”, “La vida de Jochy Santos, con El mismo golpe”, “La más celosa de las mujeres” “Caonabo Javier Perfil de un político”, “Confesiones de una Ninfómana”, “Héctor Jiménez un dominicano que triunfa en los rascacielos del mundo”, entre otras más.