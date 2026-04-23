Carmen Chevalier: mérito, respaldo y liderazgo para la Facultad de Ciencias Jurídicas

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En un momento donde la academia dominicana exige liderazgos sólidos, legítimos y con visión, el reconocimiento otorgado a la Dra. Carmen E. Chevalier Caraballo como Hija Meritoria del Municipio de Higüey, realizado el pasado sábado 18 de abril en el Hotel Melina de Higüey, trasciende lo ceremonial para convertirse en un hecho de alto valor institucional.

El reconocimiento fue otorgado por la Sala Capitular del Ayuntamiento de Higüey, con el respaldo expreso del Colegio de Abogados de la Provincia La Altagracia y de destacadas personalidades de la vida social y cívica del municipio y la provincia.

¿Quién es la Dra. Carmen Chevalier?

No es una figura reciente en la academia ni en el servicio público. Actualmente se desempeña como Vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, cuenta con más de 20 años de docencia universitaria, es Doctora en Derecho, posee varias maestrías, diplomados y cursos especializados, es investigadora, y se ha desempeñado como ex-procuradora fiscal. Además, es escritora —autora de un libro— y, como destacan quienes la conocen, una madre ejemplar, hija ejemplar y, sobre todo, amiga de todos.

Las declaratorias de «hijo o hija meritoria», profundamente arraigadas en la tradición cívica nacional, constituyen una de las formas más significativas de reconocimiento público. No son distinciones simbólicas, sino la expresión del juicio colectivo de una comunidad que identifica en una persona valores, trayectoria y aportes dignos de ser exaltados.

El acto solemne, realizado el sábado 18 de abril en el salón del quinto piso del Hotel Melina, contó con una concurrencia nutrida. La asistencia de profesores provenientes de Santo Domingo y de diversas provincias del país evidenció un respaldo que trasciende lo local, proyectando una dimensión nacional.

A este respaldo social y gremial encabezado por el Colegio de Abogados de la provincia— se suma un elemento particularmente relevante en el ámbito universitario: el apoyo institucional unánime dentro de la propia UASD.

La Dra. Chevalier cuenta con el acompañamiento del actual decano, Héctor Pereyra (quien sucedió en el cargo al Dr. Radhamés Bautista López), así como con el respaldo de todos los exdecanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas entre ellos los doctores Antonio Medina Calcaño y Radhamés Bautista López, y todos los demás exdecanos también la apoyan.

A este respaldo se suman: el director actual de la Escuela de Ciencias Políticas, los exdirectores de la Escuela de Ciencias Políticas, y los exdirectores de la Escuela de Derecho. Todos apoyan a Carmen Chevalier.

Este conjunto de apoyos social, gremial y académico, con la totalidad de los exdecanos, directores actuales y pasados respaldándola es la manifestación de un consenso amplio, construido sobre la base de la experiencia, el conocimiento institucional y la valoración de una trayectoria intachable.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo enfrenta hoy el reto de fortalecer su calidad académica, su cohesión interna y su proyección social. En ese escenario, la Facultad de Ciencias Jurídicas requiere una dirección capaz de articular experiencia, legitimidad y capacidad de diálogo.

El perfil de la Dra. Chevalier vicedecana actual, doctora en Derecho, investigadora, ex-procuradora fiscal, escritora, con más de 20 años de docencia y respaldada por reconocimiento municipal, apoyo gremial del Colegio de Abogados provincial y un consenso unánime de todas las autoridades académicas (actuales, exdecanos, directores y exdirectores) se presenta como una opción que reúne condiciones para impulsar una gestión orientada a resultados, estabilidad y fortalecimiento del cuerpo docente.

Como dato que completa su perfil humano y comunitario, al día siguiente del reconocimiento —domingo 19 de abril— la Dra. Chevalier participó en una Santa Eucaristía de Acción de Gracias en la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, un gesto que refleja su arraigo a las tradiciones culturales y religiosas de la región.

Y cuando una figura logra integrar mérito, respaldo y consenso —desde el ámbito municipal, social hasta el académico—, el futuro de la Facultad de Ciencias Jurídicas se vislumbra con claridad: estabilidad, excelencia y un liderazgo que camina junto a su gente. Ese futuro ya tiene nombre: Carmen Chevalier.