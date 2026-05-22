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Carney defiende unidad de Canadá ante amenaza separatista en Alberta
El primer ministro asegura que Alberta es clave para el futuro del país mientras crece la presión por un referendo de secesión
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RESUMEN
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El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó este viernes que la provincia de Alberta es “esencial” para el futuro del país, luego de que el Gobierno provincial anunciara una consulta popular para decidir si se impulsa un referendo separatista.
Durante declaraciones ofrecidas en Ottawa, Carney defendió un modelo de “federalismo cooperativo” y resaltó el papel histórico de Alberta en el desarrollo económico y energético de Canadá. El mandatario, nacido y criado en esa provincia, insistió en que la mejor opción para los habitantes de Alberta es permanecer dentro de una Canadá unida.
“Como alguien que nació y se crió en Alberta, estoy orgulloso de ser de Alberta. Mi punto de vista es que el mejor lugar para Alberta es en Canadá”, expresó el jefe de Gobierno, aunque reconoció que existen tensiones políticas y reclamos regionales que deben ser atendidos.