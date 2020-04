Caroline Aquino revela dio negativo a prueba del COVID-19

La comunicadora Caroline Aquino anunció que dio negativo a la prueba del coronavirus luego de más de una semana en cuarentena voluntaria tras entrevistar en varias ocasiones al infectólogo Héctor Balcácer, quien tiene el COVID-19.

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram con una imagen junto a su hijo la conductora de “De extremo a extremo” agradeció las preocupaciones y muestras de solidaridad por su salud.

“Gratitud a todos los que me han escrito preocupados por mi salud y la de mi familia. Quiero compartirles que ya tengo los resultados de la prueba del COVID-19, gracias a Dios están NEGATIVO, aprovecho para pedirles que ante este difícil momento nos agarremos de nuestra arma más poderosa, la oración, nuestra fe en Dios”, expresó Aquino.

Instó a los seguidores a quedarse en casa y pidió aprovechar la cuarentena para pedirle a Dios salir con bien de esta dura y tan triste prueba. “Vamos a ponernos de rodillas hoy, vamos a hacer valer el sacrificio de muchos que hoy no están en sus casas porque anteponen sus labores para cuidarnos y salvar vidas, poniendo en riesgo su salud, las de los suyos y hasta su vida propia. Vamos a acompañar la oración de un buen accionar quedándonos en casa. Por favor oremos con fe y quedemos en casa”, manifestó la animadora.

Días atrás Caroline Aquino habló sobre su estado de salud mediante un video colgado en su cuenta de Instagram y usando una mascarilla. En ese momento ella afirmó sentirse “bien” y siguiendo las recomendaciones de los especialistas. No obstante, no se había hecho la prueba del COVID-19 debido a que ha presentado síntomas leves y entiende que otros tienen mayor prioridad de hacérsela.

“He presentado algunos síntomas como tos y dolor de cabeza hasta ahora leves. He estado tomándome la temperatura y he estado al pendiente de si presento otro síntoma grave si hacérmela. He tomado las medidas de higiene, usando la mascarilla y estoy aislada en mi casa”, expresó Aquino con voz pausada hace unos días.