Caso Jet Set: Juez rechaza nueva vez reproducir testimonio de Gregory Adames

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El juez Raymundo Mejía mantuvo su decisión de rechazar la solicitud de que se permita al testigo y querellante Gregory Adames ofrecer su testimonio en esta etapa preliminar del caso que se le sigue a los propietarios de la discoteca Jet Set.

Mejía reiteró que el Código Procesal Penal es claro al establecer que los testimonios son presentados en la fase del juicio de fondo y que hacerlo en estos momentos «desnaturalizaría» el juicio preliminar.

El magistrado falló así un recurso de oposición en el que se le hacía nuevamente el pedido de permitir reproducir el testimonio de Adames, quien era empleado del Jet Set y señala a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat de haber hecho caso omiso a las advertencias de los problemas que tenía el techo de la colapsada discoteca.

MP dijo podría cambiar calificación

El Ministerio Público no se opuso a la solicitud de los abogados de Adames, de que se le escuchara en esta etapa, pero sí Miguel Valerio, representante de los Espaillat.

El representante del órgano persecutor, Enmanuel Ramírez, dijo incluso que podrían cambiar la calificación jurídica de homicidio involuntario por voluntario en la acusación a Antonio y a Maribel Espaillat por el trágico incidente que dejó 236 muertos y más de un centenar de heridos.

«Si hay que cambiar la calificación jurídica se hace, si así sale a relucir en las declaraciones de ese testigo», sostuvo Ramírez.

FUENTE: DIARIO LIBRE.