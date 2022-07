Caso Medusa: la empresa Kabul supervisaba lotes asignados a MAC Construcciones

De acuerdo al expediente depositado anoche contra los implicados en la operación Medusa, por la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), la empresa Kabul era responsable de supervisar varios lotes asignados dentro del Plan de Humanización desarrollado por el exprocurador Jean Alain Rodríguez.

Según el expediente, a la empresa MAC Construcciones, ligada a la familia del ministro de la Presidencia Lisandro Macarrulla, se le asignó una persona de la empresa Kabul que revisaba los informes que eran presentados para recibir los pagos por los lotes adjudicados, dentro del Plan Nacional de Humanización de Cárceles que desarrolló la administración de Rodríguez desde la Procuraduría General de la República.

Según recoge el expediente acusatorio contra el exprocurador Rodríguez y los demás implicados en la red de corrupción denominada caso Medusa, a Jenny Marte (exencargada de Proyectos del Despacho de la Procuraduría y responsable del Plan de Humanización) no le gustó el informe que presentaron, por lo que esta persona que trabajaba como asalariado en la empresa de supervisión Kabul y cuyo interrogatorio está contenido en el expediente, es asignada para chequear el informe y «que estuviera presentable», según dice textualmente el informe de Procuraduría.

“Yo era supervisor para MAC, pero yo chequeaba el informe, que estuviera presentable, pero no lo elaboraba solo lo veía, para corrección y darle alguna forma, una especie de aprobación final. Por ese trabajo yo tenía un salario de 75 mil pesos que eran pagos mensuales, por un tiempo determinado”, dice el expediente.

Este testigo habría hecho trabajos de supervisión dentro del Plan de Humanización de la Procuraduría, por el que también recibió dinero extra, de acuerdo al expediente.

“Yo fui asalariado y le facturé a varias compañías como son Kabul, esa empresa tenía el lote de MAC (para supervisión), Marizan Ingeniería era supervisada Ebusa Coviedo, tenía un paquete de lotes. Todos los trabajos los facturé por Kabul, nosotros hicimos un acuerdo, ellos me dieron un dinerito, por las compañías ellos me dieron un millón de pesos (sic)”, agrega el expediente.

Este testimonio está incluido en el expediente acusatorio del caso Medusa, depositado ayer por el Ministerio Público y del que Diario Libre obtuvo parte.

Se recuerda que en julio del pasado año el ministro Macarrulla declaró que en el contrato de la empresa de su familia Mac Construcciones, sobre el complejo penitenciario denominado Nueva Victoria, no hubo sobrevaluación y que se cumplieron los procesos.

“Nosotros fuimos a una licitación pública; está en las redes y en la página de Transparencia del Gobierno todo el proceso como se llevó. Participamos en dos lotes y ganamos uno; no fue que se repartió, eso se ganó (en) un concurso donde participaron muchísimas empresas e inclusive esa gestión del Ministerio Público licitó alrededor de 40 obras, no solamente esas cinco, y nosotros participamos en dos lotes de esa específicamente, no participamos en los demás”, sostuvo el funcionario en ese entonces.

