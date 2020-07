Castaños Guzmán: “Tengo que esperar el juicio de la historia”

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, expuso hoy que se siente bien con los resultados del pasado proceso electoral y dijo que la democracia saldrá fortalecida de un certamen que “no será olvidado nunca”.

Preguntado sobre si se siente reivindicado por el éxito de las pasadas elecciones, que transcurrieron sin mayores contratiempos, Castaños Guzmán respondió que la historia lo juzgará.

“La democracia salió fortalecida, eso es lo importante, no quién lo hizo. Me siento bien, la historia se escribirá, pero la escribirán otros, no yo, no puedo darme bombos yo mismo, simplemente tengo que esperar el juicio de la historia”, expresó.