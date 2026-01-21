Castro Marte resalta la devoción a la Virgen de la Altagracia como pilar de la identidad dominicana

El arzobispo de Higüey, monseñor Jesús Castro Marte, destacó que el culto a la Virgen de la Altagracia y la devoción mariana constituyen uno de los fundamentos esenciales de la formación histórica, religiosa y cultural del pueblo dominicano.

Durante su homilía, el prelado afirmó que no es posible hablar con propiedad de los pilares que sostienen a la nación sin reconocer las gracias y maravillas que Dios ha dispensado al país por la intercesión de la Virgen María, a quien definió como Madre y Señora de los dominicanos.

Castro Marte recordó lo expresado por los obispos dominicanos en la Carta Pastoral del 21 de enero de 2021, donde se señala que la República Dominicana ha sido bendecida por Dios al convertirse en el primer territorio del continente americano donde se plantó la Cruz de Jesucristo y al recibir a María, su Madre, como Protectora del pueblo dominicano.

Asimismo, resaltó la importancia del Santuario de Higüey como centro de peregrinación nacional, que recibe más de un millón de visitantes cada año, reflejo de una fe viva y arraigada en el corazón del pueblo. Subrayó además el valor histórico de la Iglesia de San Dionisio, el primer santuario mariano edificado en América hace más de 500 años en la Villa de Salvaleón de Higüey.

El arzobispo agregó que la devoción a la Virgen de la Altagracia sigue siendo un signo de unidad, esperanza y fe para los dominicanos de todos los tiempos, y un elemento esencial de la identidad nacional.

