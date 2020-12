CDC de Estados Unidos pone a RD en nivel de alerta 4 por coronavirus

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) colocó a la República Dominicana en el nivel de alerta 4, el más alto, por el coronavirus.

En su portal web, el CDC recomienda a los viajeros evitar arribar en el país, debido a que esto puede aumentar la posibilidad de contraer y propagar el virus.

Asimismo, hace otra serie de recomendaciones entre las que se encuentran:

Antes de viajar, hágase la prueba con una prueba viral de 1 a 3 días antes de su viaje. No viaje si está esperando los resultados de la prueba, da positivo o está enfermo. Siga todos los requisitos de entrada para su destino y proporcione cualquier información de salud requerida o solicitada.

Durante el viaje , use una máscara , manténgase al menos a 6 pies de las personas que no viajen con usted, lávese las manos con frecuencia o use un desinfectante de manos, y observe su salud para detectar signos de enfermedad.

Antes de viajar de regreso a los Estados Unidos, hágase la prueba con una prueba viral 1 a 3 días antes del viaje. Siga todas las recomendaciones o requisitos de destinos y aerolíneas.

Después de viajar, hágase la prueba de 3 a 5 días después del viaje y quédese en casa durante 7 días después del viaje.

Si no se hace la prueba, lo más seguro es quedarse en casa durante 10 días.

Si usted tuvo una exposición conocida a COVID-19 durante el viaje, los viajes de retardo, la cuarentena de otras personas, hacerse la prueba, y vigilar su salud.

Este miércoles el Gabinete de Salud que preside la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, anunció una serie de medidas más drásticas que iniciarán este 31 de diciembre, para mitigar el incremento de contagios de la enfermedad.

Hoy el país registro 1,314 casos nuevos de covid y cuatro defunciones notificadas en las últimas 24 horas, para un total de 2,409.

