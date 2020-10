Celebrarán la 28va. edición de la Semana Dominicana en Estados Unidos

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), celebrará de forma virtual la vigésima octava edición de la Semana Dominicana, un evento que sirve para estrechar lazos económicos y culturales entre los Estados Unidos y la República Dominicana.

Este año incluirá la participación del presidente Luis Abinader en el marco del “Forecast on Latin America and the Caribbean” (FOLAC), que se desarrollará dentro de la Semana Dominicana, y además en el Webcast Wilson Center.

Por primera vez, la Semana Dominicana, que promueve el clima de negocios y las inversiones para impactar el desarrollo y la competitividad entre el país y Estados Unidos, se desarrollará online y tendrá una duración de dos semanas.

Entre el lunes 19 y el viernes 23 de octubre la delegación, integrada por empresarios, ejecutivos, profesionales, académicos y autoridades, participará de una variedad de reuniones y eventos virtuales agendados desde AMCHAMDR Connect, con representantes diplomáticos, funcionarios, empresarios locales y miembros de la diáspora dominicana en Washington.

Mientras que en la semana del 26 al 30 de octubre las actividades se concentrarán con personalidades e instituciones de Nueva York.

La agenda de la 28ª edición de Semana Dominicana viene marcada por temas como la recuperación de la economía regional en el contexto de la nueva normalidad, los retos del turismo, la competitividad empresarial, innovación educativa, transformación digital y el reconocimiento a los aportes de la diáspora.

Semana Dominicana, iniciativa que lidera la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, juega un papel de gran relevancia al promover el mercado dominicano como destino de inversiones, comercio, y turismo y dar a conocer la oferta exportadora de bienes y servicios del país. El evento es un espacio para formular y canalizar esfuerzos tendentes a fortalecer el espíritu asociativo de los dominicanos.

Por: DL