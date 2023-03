Celinés Toribio a Tania Báez: ¨A mi que me importa mantener a mi pareja si algún día me toca¨

Tras las declaraciones de la comunicadora Tania Báez, la cual aconsejó a las mujeres a nunca involucrarse sentimentalmente con una persona que esté por debajo de ellas, «ni social, profesional, emocional ni financieramente», la actriz Selinés Toribio la contradijo asegurando que a ella no le importa mantener a su pareja si algún día le toca.

¨A mí que me importa mantener a mi pareja si algún día me toca ? No es mi caso pero si algún día me tocará sabiendo que NO es aprovechándose de mi que está, pues lo haría con gusto¨, expresó Toribio.

La actriz entiende que ella no debió generalizar porque las ¨

mujeres y hombres deben enfóquense en crecer ustedes en todas las facetas: Espiritual, Emocional, Financiera e Intelectual y cuando logren eso OJO: Nunca será a la misma vez todas esas facetas juntas, pero cuando lo logren, pues ahí van a saber poner en una balanza lo que realmente importa en la vida¨.

Además, hizo un llamado a las féminas a no buscar a una pareja perfecta, ya que ¨eso no existe. Lo que existe es el complemento y el ayudarse mutuamente¨.

Agradeció a Tania Báez por poner en la palestra estos temas, los cuales a su entender, son necesarios debatir en estos tiempos.

¨Gracias Tania Báez por existir y por abrir estos temas en las redes sociales que edifican a los ganadores o evidencian las carencias de los perdedores¨.

