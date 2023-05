Cementerios están más limpios hoy Día de las Madres, pero persiste profanación de tumbas

Send an email

Una baja asistencia de parientes al cementerio Cristo Redentor caracterizó este domingo, Día de las Madres, en comparación con años anteriores; lo contrario ocurrió en el cementerio de la Máximo Gómez donde la afluencia de visitantes fue mayor.

Aunque en la avenida Monumental que da acceso al campo santo el tapón se extendía a casi dos kilómetros a media mañana, dentro era mínima las personas llevando flores y velones a madres fallecidas.

La situación es atribuida por algunos a la delincuencia, que según afirman, impera en este cementerio.

«Cada año vienen menos, es por miedo a que los atraquen», dijo Clemente Matos, un zacateca.

Diario Libre observó una camioneta de la Policía Municipal que patrullaba el cementerio al igual que varios agentes de la policía vestidos de gris.

«Julito» todos los años para la fecha se gana unos pesos limpiando tumbas, pero en este no le ha ido bien.

«Ta floja la cosa hoy, mira qué hora es(10:30 de la mañana) y yo no he limpiado ni una tumba», dice.

Su compañero Anselmo Féliz dice que la poca gente se debe a que ya muchas personas se queda en su casa un día como el de las madres.

» Ya eso se está perdiendo, sobre todo los jóvenes, ya no le dan importancia, muchos mejor se quedan durmiendo y bebiendo, esa tradición se está perdiendo chin a chin», asegura.

Limpieza, pero se mantiene el robo

El cementerio Cristo Redentor está este año más limpio que nunca, a pesar de las lluvias de las últimas semanas.

La gran cantidad de yerba y maleza que cubrían las tumbas, sobre todo en las zonas donde sepultan los más pobres, este año desaparecieron.

Lo que se mantiene es la profanación de tumbas. Los ladrones rompen las puertas de metales para llevárselas y venderlas, al igual que cualquier cosa de valor como velones, flores y demás.

Algunos visitantes reaccionaron indignados al encontrar sus tumbas saqueadas sin hierro y otras con cristales rotos.

Cementerio de la Gómez

En el caso del Cementerio Nacional, ubicado en la avenida Máximo Gómez, la visita era masiva en las primeras horas de la mañana, pero al transcurrir las horas disminuyó considerablemente. Este año el campo santo está libre de maleza y todo luce limpio.

La naturaleza se encargó de adornar los escasos espacios verdes con unas pequeñas rosas amarillas silvestre que adornaban las tumbas como si las hubiesen sembrado.

Las ventas de flores estuvieron más activas, así como velas y velones. En el Cementerio Nacional había seguridad tanto de agentes municipales como militares y de la Policía Nacional.

Ludwing Fernández limpiador de tumba, dijo que la situación no es como antes, pero que este año hubo «algo de vida» porque consiguió varios clientes.

«Se ha picado algo, pero no como antes. He conseguido par de chiripa, no muy buenas, pero algo es algo», dijo el joven mientras empuñaba un machete y cargaba un galón de agua.

Santo Domingo Este

En el cementerio Cristo Salvador, de Santo Domingo Este, la concurrencia fue notoria. Cientos de personas acudieron a ver las tumbas de sus madres fallecidas, así como las de otros familiares. Algunos participaron de una misa celebrada en la recuperada capilla que ofició el padre Nicolás Cuello y a la que asistió el alcalde Manuel Jiménez.

Una parte del cementerio estaba limpia, pero en la parte sur-oeste, la yerba tenía más de un metro de altura. Algunos deudos limpiaron la maleza y pintaron las tumbas. El alcalde Manuel Jiménez dijo que el pueblo no le permitirá a ningún alcalde descuidar el cementerio que ha costado mucho sacrificio mantenerlo limpio.

Fuente: DL