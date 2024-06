Central Punta Catalina apagará su unidad 1 por 40 días

Send an email

Carlos Arturo Guisarre. La Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC), empresa fiduciaria que administra la planta de carbón ubicada en Baní, anunció que su unidad 1 será sometida a un proceso de “mantenimiento programado”, por lo que no estará en servicio desde el próximo 10 de junio. Los trabajos se extenderán por 40 días.

“Este mantenimiento es necesario para mantener la estabilidad en la generación y la garantía de los equipos, y se requiere un período de 40 días“, dijo la EGEPC en un comunicado donde pide excusas “a sus clientes de las empresas distribuidoras (Edes)”.

La Central Punta Catalina cuenta con dos unidades de 360 megavatios cada una, por lo que en pleno funcionamiento puede aportar 720 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Al dejar de funcionar 360 megavatios, el Organismo Coordinador del SENI tendrá el reto de sincronizar las demás plantas, de modo que sufra la demanda de los clientes de las Edes.

Además, de los 360 megavatios que sí estarán funcionando, habría que verificar qué proporción dará energía a los hogares y empresas por medio de las Edes, porque la disculpa pública no se enfocó en los usuarios no regulados, organizaciones que adquieren electricidad directamente de las generadoras, y no de las Edes.

Fuente: N Digital