Centro estético en Santiago cierra de forma definitiva por muerte de paciente

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El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Habilitación de Establecimientos de Servicios de Salud, ha dispuesto el cierre definitivo del Centro de Cirugía Estética y Reconstructiva Diosa Los Jardines, S.R.L., ubicado en Santiago, por realizar procedimientos estéticos sin la debida autorización.

El cierre se produce tras detectar irregularidades reincidentes, como modificaciones de infraestructura no autorizadas y fallas en los procesos internos, en violación a lo establecido en la Ley No. 42-01, General de Salud.

El establecimiento había sido denunciado en agosto de 2024, y en marzo de 2025 se le ordenó un cierre temporal de 45 días para subsanar las fallas. Sin embargo, inspecciones posteriores confirmaron que no cumplía con los requisitos mínimos ni con los planos aprobados.

A pesar de presentar planos corregidos y obtener una certificación de no objeción en julio de 2025, en agosto del mismo año firmaron un Acta de Acuerdo y Plazo indicando que el centro seguía en proceso de remodelación y no ofrecía servicios.

En marzo de 2026, los propietarios solicitaron un cambio de nombre, pero el 26 de marzo falleció Geraldín Hernández, de 32 años, mientras se realizaba un procedimiento estético, momento en el que el establecimiento no contaba con la debida autorización ni habilitación quirúrgica.

Tras las investigaciones, el Ministerio de Salud decidió el cierre definitivo, con el objetivo de proteger el bienestar de la población e impedir la reincidencia en el incumplimiento de la ley y protocolos de salud.

Fuente: NT