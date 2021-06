Centros de vacunación disponibles desde este jueves al domingo

El Ministerio de Salud Pública reveló las ubicaciones y horarios de operación de los centros de vacunación que estarán abiertos desde este jueves hasta el domingo de forma paralela a los centros de vacunación móviles que están en funcionamiento por la jornada de vacunación que se desarrolla este jueves «Día de Corpus Christi».

Los centros en funcionamiento en el Distrito Nacional son: la sede del Consejo Nacional de Niños, niñas y adolescentes (CONANI), ubicado en la avenida Máximo Gómez, ensanche La Fe, número 154 que funcionará de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., el Centro Comercial Ágora Mall en la esquina de la avenida Abraham Lincoln y John F. Kennedy que funcionará de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., Multicentro La Sirena, en la avenida Winston Churchill de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., Plaza Lama de la avenida 27 de febrero en horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Downtown Center en la Núñez de Cáceres de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., Antiguo La Bodega (detrás del supermercado Nacional de la 27 de febrero) de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y en el Pabellón de Combate del Centro Olímpico de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Mientras que en Santo Domingo Este se estará vacunando a la población en los centros ubicados en los supermercados Jumbo ubicados en la plaza comercial Megacentro en horario de 8:00 a 2:00 p.m. y San Isidro desde las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

En tanto que, en Santiago los centros de vacunación que operará estarán ubicados en el Supermercado Nacional de la avenida Estrella Sadhalá de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., en supermercado La Sirena de la Bartolomé Colón de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y la Plaza Lama de la avenida 27 de febrero en horarios de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

En estos centros se estará aplicando ambas dosis de la vacuna contra la COVID-19

FUENTE: HOY DIGITAL