Cerrarán por varios días un tramo de la avenida Independencia por aniversario de tragedia Jet Set

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La Alcaldía del Distrito Nacional informó que desde el lunes 6 de abril a partir de las 9:00 de la noche hasta el jueves 9 a las 12:00 del mediodía se llevará a cabo un cierre parcial en la avenida Independencia, como parte de las actividades conmemorativas por el primer aniversario de la tragedia de Jet Set.

El cierre abarcará el tramo comprendido entre la calle San Juan Bautista y la avenida Núñez de Cáceres, lo que impactará la circulación vehicular en esta importante vía del Distrito Nacional.

Medidas para garantizar el tránsito

Ante esta situación, las autoridades indicaron que la avenida de la Salud permanecerá habilitada para el tránsito vehicular durante todo el período, con el objetivo de mantener la fluidez en la zona y reducir el impacto en la movilidad.

Sin embargo, dentro del Parque Mirador Sur, esta vía será cerrada temporalmente para el tránsito peatonal desde el 6 hasta el 9 de abril, en horario continuo, como parte de las medidas adoptadas.

Llamado a la ciudadanía

La Alcaldía explicó que estas disposiciones buscan garantizar un mejor manejo del tránsito ante el flujo esperado de personas durante las actividades de recordación.

En ese sentido, exhortó a conductores y ciudadanos a tomar las previsiones necesarias, utilizar rutas alternas y colaborar con las autoridades para evitar congestionamientos.

Finalmente, el cabildo agradeció la comprensión de la ciudadanía ante estas medidas, destacando que forman parte de la organización de los actos conmemorativos en memoria de las víctimas de la tragedia.

La tragedia de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, ocurrió la madrugada del 8 de abril de 2025, cuando se desplomó el techo del establecimiento durante un evento en vivo que era amenizado por el destacado merenguero dominicano Rubby Pérez, quien figura entre las víctimas mortales.

Considerada una de las peores tragedias no naturales en la historia reciente de la República Dominicana, el desplome del techo de la discoteca cobró la vida de 236 personas, mientras que más de 180 resultaron heridas. A estas cifras se suman los 174 niños, niñas y adolescentes que quedaron huérfanos, según informó el Gobierno.

FUENTE: DL