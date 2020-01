César Valdez solo tendrá una salida más con el Licey

César Valdez, el Lanzador del Año de la Serie Regular del Torneo de Béisbol Otoño-Invernal dominicano, solo tendrá una apertura más con los Tigres del Licey.

El propio pitcher hizo la revelación y agregó que la presentación que le resta sería en la serie final, siempre y cuando el equipo azul avance hasta esa instancia.

“En verdad que estoy muy cansado; tiré muchos innings en México, más los de aquí me han afectado un poco, no es la misma velocidad del brazo y he sentido físicamente y mentalmente el cansancio”, expresó Valdez al ser entrevistado este jueves en el programa radial “Grandes en los Deportes”.

Valdez señala que ha sentido un cansancio físico y mental por lo que ha decidido descansar con la intención de regresar al béisbol organizado de los Estados Unidos. Además reveló que, aunque tiene un contrato seguro para México, dos equipos de las Ligas Mayores han mostrado interés en él, incluyendo una que le daría la oportunidad de volver a las Grandes Ligas.

“Si Dios permite que pasemos a la final, entonces volvería a lanzar una salida más”, añadió el pitcher quien informó tanto al manager Pedro López como al coach de pitcheo David Rosario que se tomaría uno o dos semanas para descansar.

El derecho de 34 años dijo que esperaría el discurrir de los próximos tres días para saber cómo se desarrollaban los resultados de los partidos y tomar la decisión de subir al montículo en caso de un posible partido extra tras una conversación con el coach.

Valdez reiteró que solo estaría disponible para una salida más ya que quiere estar en buenas condiciones físicas para cumplir con el plan que se ha trazado para el próximo verano.

“Creo que uno de ellos (de los dos equipos de Grandes Ligas) me va a dar la oportunidad y necesito estar en forma. Si no descanso y sigo lanzando no sería capaz de competir e intentar hacer un buen trabajo”, añadió.

Dijo que no ha conversado sobre el tema ni con el presidente del Licey, Domingo Pichardo ni con el gerente general, Junior Noboa, pero que entiende que fueron informados tanto por el manager como por el coach de pitcheo.

“En verdad, me siento muy cansado mental y físicamente; sé que es duro en estos momentos, cuando el equipo más lo necesita, pero también tengo que pensar en mi salud y mi trabajo”, agregó.

Manifestó que su decisión no obedece a ningún asunto económico y que tanto la directiva como la gerencia querrán conversar con él. Está abierto al diálogo dependiendo de lo que suceda en los próximos días.