Curiosidades

Chamanes hacen ritual indígena en Anzoátegui para «atraer» el regreso de Nicolás Maduro

Vidal Sepulveda Send an email Hace 7 horas
15 Se lee en 1 minuto

En el estado Anzoátegui, integrantes de la población indígena cumanagoto realizaron un ritual ancestral con ofrendas y prácticas espirituales para pedir el retorno de Nicolás Maduro. La ceremonia, encabezada por chamanes de la comunidad, buscó invocar fuerzas místicas como muestra de apoyo en medio del complejo escenario político que atraviesa el país.

El hecho no pasó desapercibido y generó reacciones divididas en redes sociales, donde muchos cuestionaron el uso de rituales tradicionales en un contexto político, mientras otros defendieron la manifestación cultural y espiritual de los pueblos indígenas.

Fuente: laestrellaonline

Deja tu comentario

Vidal Sepulveda Send an email Hace 7 horas
15 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Estudiante japonés crea un sostén «anti infidelidad» que se abre con la huella digital de la pareja

Hace 2 días

Pastor africano “sana con pedos” a sus feligreses y causa revuelo en redes sociales

Hace 2 días

Madre arrestada luego que hijo de 19 meses cayera de un SUV en movimiento en Fullerton

Hace 3 días

Mujer sorprende a su pareja saliendo de un hotel con otra

Hace 3 días
Botón volver arriba