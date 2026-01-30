Chamanes hacen ritual indígena en Anzoátegui para «atraer» el regreso de Nicolás Maduro

En el estado Anzoátegui, integrantes de la población indígena cumanagoto realizaron un ritual ancestral con ofrendas y prácticas espirituales para pedir el retorno de Nicolás Maduro. La ceremonia, encabezada por chamanes de la comunidad, buscó invocar fuerzas místicas como muestra de apoyo en medio del complejo escenario político que atraviesa el país.

El hecho no pasó desapercibido y generó reacciones divididas en redes sociales, donde muchos cuestionaron el uso de rituales tradicionales en un contexto político, mientras otros defendieron la manifestación cultural y espiritual de los pueblos indígenas.

Fuente: laestrellaonline