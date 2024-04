Cheddy niega se haya burlado en redes de sentencia al «Dotolcito»

Santo Domingo.- La humorista Cheddy García negó este jueves que se haya burlado de la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a Wesly Vicent Carmona (el Dotolcito), por su implicación en la muerte de Joshua Fernández.

García hizo referencia a una publicación realizada presuntamente desde su cuenta de Instagram en una noticia del Diario Libre en la que coloca una imagen de «Happy Birthaday», como señal de celebración por la condena de 15 años de prisión dictada al joven de 19 años.

«Soy madre, nunca he tocado este tema por lo delicado , me une al @eldotolnastra mucho cariño y respeto , nunca me he burlado de la desgracia de nadie, NO TENGO CORAZÓN PARA ALGO ASÍ», defendió la actriz.

En su post señala al empresario Santiago Matías e indica que «es muy creativo, para la maldad» y exhortó a los usuarios a no replicar esa «mentira».

Se recuerda que la noche del miércoles, el tribunal repartió condenas de 65 años entre los imputados en el caso Joshua Fernández, quien fue la víctima mortal de un atraco realizado a terceros en las afueras de la discoteca Kiss Bar el 16 de abril de 2023.

El tribunal, integrado por las juezas Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo dictaron 30 años a Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) por homicidio voluntario y 20 para Luis Brito Troncoso (Luisito).

Fuente: De Ultimo Minuto