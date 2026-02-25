China insta a EE.UU. a dejar de buscar «excusas falsas» para reanudar las pruebas nucleares

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning rechazó este miércoles las acusaciones lanzadas por Washington a Pekín por la supuesta realización de pruebas nucleares y le instó a respetar la moratoria sobre los ensayos nucleares.

En rueda de prensa, la vocera comentó el anuncio de Washington sobre la reanudación de ensayos nucleares «en igualdad de condiciones» con otros países, justificándola por el hecho de que Pekín, supuestamente, realizó este tipo de pruebas. «La acusación de EE.UU. no tiene fundamento y es totalmente absurda. China ha reiterado en múltiples ocasiones que siempre ha apoyado firmemente los propósitos y objetivos del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y que respeta la moratoria sobre las pruebas nucleares», manifestó Ning.

Asimismo, subrayó que eludir las obligaciones en materia de control de armamentos «recurriendo a la difamación» perjudica la propia reputación del país norteamericano. «China insta a EE.UU. a respetar la moratoria sobre los ensayos nucleares, a mantener el consenso global en torno a la prohibición de las pruebas nucleares y a dejar de buscar excusas falsas para reanudar estos ensayos», sentenció.

Fuente: RCC