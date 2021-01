China insta a EE.UU. a seguir sus pasos y adherirse al principio de ‘no primer uso’ de las armas nucleares

China ha instado a Estados Unidos a seguir su ejemplo y adherirse a la llamada política de ‘no primer uso’ de armas nucleares, así como a extender “lo antes posible” el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas con Rusia (START III), que expira en menos de un mes.

“De los cinco estados que poseen armas nucleares en el mundo, China es el único que sigue el principio de ‘no primer uso’ de armas nucleares, y esta política permanecerá sin cambios”, aseveró este martes en rueda de prensa la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying. “Esperamos que la parte estadounidense también asuma abiertamente el mismo compromiso que China”, agregó.

China urges U.S. to commit to no-first-use nuclear weapons policy pic.twitter.com/x27JUX8jGT

— China Xinhua News (@XHNews) January 6, 2021