China le advierte a Trump que Taiwán es su “primera línea roja” y que tenga cuidado con venderle armas

El presidente chino, Xi Jinping, advirtió a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que Taiwán es su “primera línea roja” en las relaciones bilaterales y le ha urgido a manejar “con máxima prudencia” la venta de armas a la isla autogobernada que Pekín no descarta invadir.

Esas fueron las advertencias de Xi a Trump durante la llamada que ambos mantuvieron anoche, y cuyo contenido la parte china publicó horas después, si bien fue la Cancillería del país asiático la primera en informar de una conversación telefónica que fue calificada por ambos como positiva.

Mientras China instó a EE.UU. a vigilar la venta de armas a una isla que considera parte inalienable de su territorio, y a la que Washington provee de armamento y en principio podría defender, el mandatario taiwanés, William Lai, subrayó que los lazos entre Taipéi y Washington son “sólidos como una roca”.

Las declaraciones se produjeron en una jornada marcada además por el anuncio de supuestas nuevas compras energéticas y agrícolas de China a EE. UU. por parte de Trump, que Pekín no ha confirmado, y gestos de distensión comercial.

Taiwán, en el centro de las diferencias

Durante la llamada, Xi advirtió que la cuestión de Taiwán representa “el asunto más importante y delicado” en las relaciones bilaterales y que constituye “la primera línea roja que no debe cruzarse”, según un comunicado del Ministerio de Exteriores chino.

El mandatario reiteró que “Taiwán forma parte del territorio chino” y que “China nunca permitirá que se separe”, en una transcripción oficial publicada tras la conversación.

Asimismo, instó a Washington a “manejar con prudencia” la venta de armas a la isla, en alusión a las operaciones de defensa recientemente aprobadas por el Pentágono.

Por su parte, Trump evitó referirse a posibles cambios en la política estadounidense hacia la isla y se limitó a señalar que “comprende la postura de China”, según la Cancillería del gigante asiático.

Más tarde, el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino), Chen Binhua, aseguró hoy que las declaraciones de Xi expusieron con “claridad” la “firme posición” de Pekín respecto a la isla y proporcionaron una “guía fundamental para llevar a cabo el trabajo relacionado con Taiwán”.

Fuente: EFE