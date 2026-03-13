China se burla de los países que forman parte del «Escudo de las Américas» impulsado por Trump

Un video difundido por canales vinculados a la diplomacia china utiliza caricaturas de aves para cuestionar la alianza de seguridad promovida por Washington, sugiriendo que el proyecto es una herramienta de control sobre los países de la región.

La Embajada de China en Estados Unidos ha elevado el tono de la disputa geopolítica mediante el uso de la sátira digital. A través de un video animado que se ha vuelto viral en redes sociales, el gigante asiático arremete contra el «Escudo de las Américas», la ambiciosa estrategia de seguridad y defensa impulsada por el presidente de EE. UU., Donald Trump.

El corto animado presenta a un águila calva, símbolo tradicional de Estados Unidos, que bajo la promesa de brindar «seguridad» y «protección», termina encerrando a un grupo de palomas blancas que representan a los países de la región en una jaula metálica que desciende desde el techo.

«Seguridad con control»

La pieza audiovisual es directa en su mensaje. En una de las escenas, mientras las palomas lucen aterrorizadas dentro de la jaula, el águila afirma con tono cínico: «Relájense, a veces la seguridad viene con un poco de control».

Este video refleja la narrativa que Pekín ha intentado consolidar en los últimos meses: que las alianzas militares y los tratados de seguridad propuestos por la administración Trump no buscan la soberanía de los países latinoamericanos, sino establecer una hegemonía estadounidense que limite la libertad de acción y las relaciones comerciales de estas naciones con otros bloques, especialmente con China.

El contexto del «Escudo de las Américas»

El «Escudo de las Américas» es uno de los pilares de la política exterior de Donald Trump en su segundo mandato, enfocado en blindar el hemisferio occidental frente a influencias externas y fortalecer la cooperación militar para combatir el narcotráfico y la migración irregular.

Sin embargo, para Pekín, esta iniciativa es vista como una reedición de la «Doctrina Monroe», destinada a excluir a China de una región donde ha invertido miles de millones de dólares en infraestructura y energía durante la última década.

Reacciones diplomáticas

Aunque el Departamento de Estado de EE. UU. no ha emitido un comunicado oficial sobre el video, fuentes cercanas a la administración han calificado la pieza como «propaganda burda» y un intento de «desviar la atención» de las propias actividades de vigilancia y control que China ejerce en sus zonas de influencia.

Por su parte, analistas internacionales sugieren que el uso de animaciones y contenido viral marca una nueva etapa en la «guerra de narrativas» entre las dos superpotencias, donde el humor y la cultura pop se convierten en armas diplomáticas para captar la atención de las audiencias más jóvenes en América Latina.