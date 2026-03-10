Chofer que chocó a asaltantes en Santiago andaba con sus hijos y conducía un vehículo alquilado

El conductor que se volvió viral tras frustrar un asalto en el Centro Histórico de la provincia Santiago, Woodson Jacques, también identificado como Hudson, ofreció detalles del incidente que ha generado amplia atención pública en una entrevista concedida al programa «El Show del Mediodía».

Jacques reveló que al momento de impactar a los presuntos asaltantes no se encontraba solo. En el vehículo viajaban sus dos hijos menores, de cuatro años y nueve meses, así como su suegra.

Un acto impulsivo en medio de la situación

Durante la conversación, el conductor explicó que actuó por instinto al observar a los asaltantes arrebatarle la cartera a una mujer en la calle Salvador Cucurullo.

«Todo pasó muy rápido», relató. Según explicó, al notar el nerviosismo de la víctima y ver que los hombres se desplazaban hacia él en una motocicleta, decidió interceptarlos con su vehículo, un Hyundai Sonata blanco.

Aunque su acción ha sido reconocida por numerosos ciudadanos en redes sociales, Jacques admitió que, al reflexionar posteriormente sobre lo ocurrido, sintió preocupación por el riesgo que enfrentaban sus familiares.

«Si me dieran a elegir volver a hacerlo, creo que lo pensaría, porque ahí andaban mis dos hijos y mi suegra«, expresó. También señaló que en ese momento se encontraba desarmado.

El vehículo era alquilado para trabajar como Uber

Durante la entrevista, Jacques explicó que el automóvil utilizado no es de su propiedad. Indicó que se trata de un vehículo alquilado a un conocido, por el cual paga una cuota semanal para poder trabajar como conductor de Uber.

El vehículo resultó con daños en la parte delantera luego de la colisión contra un poste del tendido eléctrico, lugar donde terminaron los presuntos asaltantes tras el impacto.

A raíz de lo ocurrido, diferentes personas y grupos han manifestado su intención de colaborar con la reparación del vehículo o con la gestión de uno nuevo. Entre ellos mencionó a Coreano Import, Los hijos de Tuta y el artista El Blachy.

El equipo del programa «El Show del Mediodía» también expresó su disposición de brindarle apoyo.

Durante la conversación, Jacques comentó además que uno de sus pasatiempos es la música urbana y que ya cuenta con cuatro temas grabados.

Investigación del caso

Jacques recordó que, tras el impacto, uno de los presuntos asaltantes reaccionó insultándolo. Según relató, lo llamó «palomo» y «pariguayo«, lo que, afirmó, solo aumentó su indignación ante lo ocurrido.

En el plano judicial, se informó que uno de los sospechosos, identificado como Cristofer Torres Ortiz, se entregó voluntariamente en el destacamento policial de Plaza Valerio.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas, Torres Ortiz admitió su participación en el hecho y alegó que era la primera vez que se involucraba en un acto delictivo, además de señalar que padece problemas de salud mental.

Fuente: Diario Libre