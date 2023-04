Choque en el Senado por intento de interpelación a director del SNS

Send an email

Tras la conmoción causada por las cifras dadas por las autoridades de salud sobre la tasa de mortalidad neonatal en la Maternidad de Los Mina con 72 muertes en el primer trimestre del año y 34 de ellas solo en el mes de febrero, senadores opositores y oficialistas se enfrascaron en un acalorado debate que terminó con la petición de interpelación del director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, para que explique estos decesos.

El senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo y vocero de la bancada de ese partido manifestó que son irresponsables las actuales autoridades por dejar morir estos infantes.

“Nosotros vamos a presentar esta resolución de interpelación por parte del pleno del Senado de la República al director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, para que explique sobre el fallecimiento de 34 neonatos y el ocultamiento de los datos -que todavía es peor- en la Maternidad de Los Mina”, leyó el efusivo congresista Lorenzo.

Dijo que este es un hecho grave que ha estremecido la sociedad dominicana y solicitó que la resolución sea liberada de trámites para que se pueda conocer de inmediato. Al final la petición fue rechazada por la mayoría de legisladores presentes en la sala.

Franklin Romero, senador por la provincia Duarte y vocero de la bancada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) respondió a Lorenzo que para esto existe un Ministerio Público apoderado y por lo tanto existe una investigación.

Sostuvo que: “no tenemos nada en las manos para llamar a una interpelación, sí tenemos la muerte de esos 34 niños, algo que todos lamentamos”, añadió.

La senadora Ginette Bournigal de Jiménez salió en defensa de las ejecutorias del gobierno en materia de salud e indicó que el país ha sido felicitado a nivel internacional por el buen manejo de la pandemia Covid-19.

“A mí no me gustan las comparaciones, las odio… este país no puede vivir comparando: tú hiciste menos, tú hiciste más”, dijo la senadora al señalar las críticas de sobre cifras de muertes neonatales en un gobierno y otro por parte de Yván Lorenzo.

Las palabras de Bournigal molestaron al legislador y volvió a citarle que no hace politiquería, sino que las autoridades están “disfrazando cifras”.

“Reto a cualquier legislador a que señale un precedente tan nefasto de falsear cifras sobre muertes de infantes, no pueden seguir engañando el país. No hay forma de investigarlo, que vengan aquí a dar la cara”, ripostó el representante de Elías Piña.

Por su parte, el legislador y portavoz del bloque de la Fuerza del Puelo, Dionis Sánchez llamó a practicar la democracia con tolerancia sin impedir que la oposición política en el Senado se exprese.

El senador perremeísta, Moreno Arias, volvió a pedir a los legisladores que es prudente esperar a que las investigaciones del caso avancen. “¿Cuál es la prisa?”, preguntó.

La doctora pediatra y senadora del PRM por la provincia de Azua, Lía Diaz aseguró que las investigaciones avanzan y conminó a sus colegas a visitar la Maternidad de Los Mina si así lo desea. Pidió que la solicitud de interpelación vaya a comisión para estudiarla.

Al final, el presidente del Senado, Eduardo Estrella sometió a votación el pedido de interpelación para que sea incluida en la orden del día y fue rechaza por 16 de 24 senadores presentes. Ocho respaldaron la moción, que fue enviada al la Comisión del Salud del Senado.

Fuente: DL