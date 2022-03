Chris Rock no sabía sobre la alopecia de Jada Smith, según fuente cercana al comediante

Ningún tema ha repercutido más en los últimos días que la bofetada propinada por Will Smith al actor Chris Rock en la gala número 94 de los Premios Óscar.

Lo que provocó la criticada acción del también rapero que se alzó con la estatuilla al Mejor Actor fue una broma que hizo Rock en su presentación. En esta se refería al look de la esposa de Will, Jada Pinkett Smith, diciéndole que no podía esperar para verla en «G.I Jane 2», filme protagonizado por Demi Moore, donde tuvo que raparse la cabeza para entrar a la milicia.

Según una fuente cercana a los actores, que habló con el medio especializado en noticias de entretenimiento «TMZ», Chris Rock no sabía de la alopecia de Jada y aseguró que el comediante “no tiene un hueso malo en su cuerpo”, haciendo referencia a que Rock no habría hecho su comentario con maldad.

Este mismo medio asegura que Chris Rock y Will Smith eran amigos desde hace unos años, pero en estos últimos meses había una tensión entre ambos.

La fuente afirma que después de la cachetada, Rock se fue a su camerino y, desde ese entonces, no han hablado, aseguró la persona cercana al humorista.

Chris Rock y Will Smith. Jada Pinket Smith, Chris Rock y Will Smith. Escena de El Príncipe de Bel Air de Chris Rock y Will Smith. (FUENTE EXTERNA) Jada Pinket Smith y Chris Rock .

Lo que sí dejó claro la fuente es que, aun así, Chris Rock no dudó en asistir a la fiesta posterior a los premios organizada por «Guy Oseary» para tratar de pasar el amargo rato y tener un poco de diversión.

