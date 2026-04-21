Cinco ejes estratégicos para que los medios afronten la caída del tráfico desde Google en la era de la inteligencia artificial

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La pérdida sostenida de tráfico desde buscadores y redes sociales está obligando a los medios a replantear de forma estructural sus modelos de distribución y relación con la audiencia, mientras la inteligencia artificial modifica el acceso a la información, reduce la necesidad de hacer clic y desplaza el valor hacia la visibilidad en nuevos sistemas de descubrimiento, lo que afecta tanto a la captación de usuarios como a la sostenibilidad económica de las empresas periodísticas.

El peligro no es menor: entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, el tráfico desde Google Search hacia más de 2.500 sitios analizados por Chartbeat cayó un 33% a nivel global y un 38% en Estados Unidos, una tendencia que se suma al descenso previo de referencias desde plataformas sociales.



Un análisis publicado en Digital Content Next, firmado por Damian Radcliffe, plantea una hoja de ruta en cinco ejes para responder a esta transformación, conocida como “Google Zero”, en la que el tráfico procedente de buscadores pierde peso de forma acelerada.

El primer eje consiste en dimensionar correctamente el impacto de estos cambios. La introducción de resúmenes generados por inteligencia artificial en los resultados de búsqueda reduce la necesidad de acceder a los contenidos originales. Según datos de Pew Research citados en el análisis, cuando aparece uno de estos resúmenes, los usuarios hacen clic en resultados tradicionales en solo el 8% de los casos, frente al 15% cuando no están presentes. Una parte creciente del consumo informativo se produce sin que el usuario llegue al sitio del medio.

El texto también advierte sobre la dependencia de canales externos como Google Discover, cuya capacidad para generar tráfico responde a dinámicas poco controlables por los editores. Este tipo de fuentes puede aportar volumen en determinados momentos, pero no constituye una base estable para el crecimiento.

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El segundo eje se centra en el cambio en el comportamiento del usuario. La búsqueda de información ya no comienza exclusivamente en Google. Un estudio de Eight Oh Two Marketing citado en el análisis indica que el 37% de los usuarios de inteligencia artificial inicia sus consultas directamente en herramientas como ChatGPT, Claude o Perplexity. Estas plataformas se han convertido en el punto de entrada a la información, mientras los buscadores tradicionales cumplen una función de verificación, utilizada por el 85% de los usuarios para contrastar respuestas o ampliarlas.

Este desplazamiento introduce una doble fase en el consumo informativo y obliga a los medios a estar presentes tanto en los sistemas de descubrimiento como en los de validación. La ausencia en la primera fase reduce de forma significativa la probabilidad de ser consultado posteriormente.

El tercer eje redefine la lógica de la visibilidad. A diferencia del modelo tradicional de buscadores, donde múltiples resultados podían captar tráfico, los sistemas de inteligencia artificial concentran la atención en un número limitado de fuentes. La visibilidad depende en mayor medida de la autoridad y la credibilidad del contenido.

El análisis plantea que los medios deben reforzar los principios de experiencia, conocimiento, autoridad y fiabilidad (E-E-A-T), así como ampliar su presencia en distintos espacios del ecosistema informativo. Esto incluye no solo el sitio propio, sino también plataformas externas, publicaciones especializadas y espacios donde los sistemas de inteligencia artificial obtienen información. Investigaciones citadas en el texto, como un estudio de SEMrush basado en más de 325.000 consultas, sitúan a plataformas como Reddit y LinkedIn entre las principales fuentes utilizadas por estos sistemas, especialmente en contenidos de carácter profesional.

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El cuarto eje se centra en el tipo de contenido. El análisis distingue entre contenidos fácilmente resumibles, que pierden valor, y aquellos que aportan elementos diferenciales, como narrativas originales, imágenes exclusivas o enfoques propios. Estos últimos mantienen una mayor capacidad para atraer audiencia y generar relación directa con el usuario.

Este planteamiento implica una revisión del modelo de producción orientada a reducir el volumen y aumentar la calidad. El objetivo es generar contenidos que no solo informen, sino que impulsen acciones como el registro, la suscripción o el consumo recurrente. El texto también subraya la importancia de desarrollar productos que fomenten hábitos de uso independientes del tráfico externo, como newsletters, aplicaciones o servicios complementarios.

El quinto eje propone una revisión de las métricas. Los clics pierden peso como indicador principal. El análisis sugiere incorporar métricas relacionadas con la presencia en sistemas de inteligencia artificial, como la frecuencia de citación, la visibilidad de marca o el tráfico generado por estas plataformas. Estas métricas se combinan con indicadores tradicionales como el tiempo de permanencia, la retención o el valor del suscriptor, que siguen siendo relevantes para evaluar la sostenibilidad del modelo.

El análisis también apunta a la necesidad de comprender mejor el impacto económico de estos cambios. La caída del tráfico está documentada, pero existe menor información sobre sus efectos en ingresos publicitarios o modelos de suscripción, lo que abre un espacio para un debate más amplio dentro del sector.