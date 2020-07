Cinco horas después, cadáver de hombre que supuestamente murió por Covid-19 sigue en el interior de su vehículo

Un hombre que aparentemente padecía de coronavirus (Covid-19) lleva varias horas muerto en el interior de una jeepeta blancamientras los familiares se encuentran a las esperas de las autoridades.

De acuerdo a los parientes del señor Félix Mañón, de unos 67 años de edad, este llevaba varios días padeciendo los síntomas de la enfermedad cuando uno de sus hijos, alrededor de las 1:30 de la tarde, se decidió transportarlo con destino a la clínica Cruz Jiminian y en el trayecto falleció.

Desde esa hora, tanto su hijo como demás familiares han estado llamando al 911 y a las autoridades y todavía esperan por su llegada al lugar mientras su cadáver aún se encuentra en el interior del vehículo parqueado en su residencia ubicada en el sector de Villa Francisca en el Distrito Nacional.

Según lo expresado por un sobrino de Mañón, las autoridades solo les han dicho que “están de camino” cuando faltan menos de 20 minutos para que empiece el toque de queda.

“Dime tú, yo vivo en la zona oriental y ya son las 6 y media y yo no me puedo mover de aquí porque las autoridades tienen mi nombre y mis datos y es a mí que me van a llamar y orita los policía me quieren parar y mira todo el rato que tenemos esperando”, exclamó Rafael Mañón.

La víctima tuvo tres hijos y dos de ellos aún residen en Holanda junto a su esposa, donde trabajó por 30 años.

En el país Félix Mañón se encontraba de “retirada” y vivía de su pensión económica y de unos trabajos que hacía ocasionalmente como abogado.

Hasta el momento, de acuerdo al último boletín del Ministerio de Salud Pública, el Covid-19 ha cobrado la vida de 999 personas.

